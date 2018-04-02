550 حالة اعتقال الشهر الماضي من بينهم 105 أطفال

رام الله- وطن للأنباء: أكد مركز "اسرى فلسطين للدراسات" أن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر آذار الماضي من حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين.

حيث قال المركز إن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 550 مواطنا، من بينهم 105 اطفال، و20 امرأة.

ورصد المركز 23 حالة اعتقال من قطاع غزة، 11 منهم لصيادين اعتقلوا خلال ممارسة عملهم مقابل شواطئ القطاع، إضافة إلى اعتقال 4 مواطنين على حاجز بيت حانون "إيرز"، فيما اعتقل الآخرون خلال تسللهم إلى الداخل عبر الحدود الشرقية.

وأوضح المركز أن الاحتلال صعد من اعتقال شريحتي النساء والأطفال القاصرين خلال شهر آذار، حيث بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال 105 حالة، وبين النساء 20 حالة، بينهن طالبتين جامعيتين.

وعلى صعيد الاعتقال الإداري، أصدرت محاكم الاحتلال خلال الشهر الماضي 94 قرارا إداريا، منهم 32 قرارا لأسرى جدد للمرة الأولى، و62 قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين، وتراوحت مدة الأحكام ما بين شهرين إلى ستة أشهر.