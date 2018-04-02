إيقاف مذيع إسرائيلي عن العمل بعد احتجاجه على قتل الفلسطينيين

وطن للأنباء-وكالات: أوقفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مذيعًا عن العمل، بعد أن كتب منشورًا على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، يقول فيه إنه "يخجل من كونه إسرائيليًا"، تعقيبًا على قتل جيش الاحتلال متظاهرين فلسطينيين سلميين خلال مسيرة يوم الأرض.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، أن مدير الإذاعة شمعون إلكابيتز أصدر أمرًا بإيقاف المذيع كوبي ميدان عن العمل، بعد منشوره على "فيسبوك".

وأضاف الموقع أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الإيقاف مؤقتًا أو دائما.

من جهته، برر ميدان لمدير الإذاعة منشوره، بالقول إنه "لم يكن يعرف الحقائق كاملة بشأن أحداث غزة"، بحسب الموقع.

أما وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، فصرح للإذاعة بشأن توقيف المذيع بالقول: "إذا كان يشعر بالعار لكونه إسرائيليًا، عليه أن يغادر إذاعة الجيش ويستقيل".

(الأناضول)