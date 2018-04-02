فيديو | فضل شاكر يعود للساحة الفنية بأغنية لفيروز

وطن للأنباء-وكالات: دشن الفنان فضل شاكر عودته لنشاطه الفني بإطلاق أغنية جديدة حملت اسم "بحبّك يا لبنان" للسيدة فيروز والتي قام بنشرها عبر قناته الرسمية في "يوتيوب".

وقال الفنان فضل شاكر عبر حسابه على "توتير": "اتوجه بالشكر الى الشعب اللبناني الحبيب بكافة اطيافه والى الجمهور العربي العزيز والى كل من استمع لحكايتي على مدى ثلاثة ايام".

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قد برأت شاكر من تهمة قتل عناصر من الجيش اللبناني ومن تُهم الإرهاب، مجرّمةً إياه بتهم أخرى أدت إلى الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية.