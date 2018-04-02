نتنياهو يتراجع ويجمد اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

وطن للأنباء: في أعقاب الانتقادات الإسرائيلية للاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بشأن ترحيل طالبي اللجوء في البلاد إلى دول غربية، وإعطاء مكانة مؤقتة لقسم منهم، وفي أعقاب نفي كل من إيطاليا وألمانيا كونهما شريكتين في الاتفاق لاستيعاب طالبي لجوء، كتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، إنه يجمد تطبيق الخطة التي توصل إليها مع الأمم المتحدة، والتي كان يفترض أن تستبدل خطة طرد طالبي اللجوء من البلاد.

وكتب نتنياهو إنه قرر عقد اجتماع مع وزير داخلية الاحتلال، أريه درعي، ومع ممثلين عن سكان جنوب تل أبيب حيث كان يفترض أن يتم استيعاب عدد من طالبي اللجوء.

وأضاف أنه بعد الاجتماع، سوف يعرض الاتفاق لإعادة النظر به مجددا.

وكتب أيضا أنه يصغي إلى الاعتراضات، كما بادر إلى شرح تسلسل الأحداث، وكتب أنه عمل في السنتين الأخيرتين مع رواندا لكي تكون "دولة ثالثة" لتستوعب طالبي اللجوء، ولكن الأخيرة تراجعت بسبب ضغوط، وأنه لهذا السبب سعى إلى اتفاق جديد يتيح مواصلة طرد طالبي اللجوء، على حد قوله.

يشار إلى أن نتنياهو يعترف للمرة الأولى بأن رواندا هي "الدولة الثالثة" التي كانت تنوي إسرائيل طرد طالبي اللجوء إليها.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وإيطاليا بادرتا، مساء اليوم، إلى نفي كونهما شريكتين في الاتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن استيعاب طالبي اللجوء.

وادعت مصادر في مكتب رئيس الحكومة أن تصريحات نتنياهو في المؤتمر الصحفي، التي ورد فيها اسم الدولتين، كان مجرد مثال على دول غربية، وأنه لم يقصد أنهما شريكتان في الاتفاق.

المصدر: عرب48