الأسير الجريح عنبر يقبع في العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس

رام الله- وطن للأنباء: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، صباح الثلاثاء، أن الأسير الجريح محمد صبحي عنبر من مدينة طولكرم، يقبع حاليا في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "مائير" في كفار سابا، تحت أجهزة التنفس الإصطناعي وأجهزة التخدير.

وقال عجوة، أن الأسير الجريح عنبر أجري له عملية جراحية مساء أمس، بعد أن تم اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، بالقرب من حاجز "وادي التين" قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضح عجوة، أنه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عنبر غيابيا يوم الاربعاء القادم في المحكمة العسكرية.