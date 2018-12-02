التربية تبحث ترتيبات إطلاق بنك الأسئلة لامتحان "الإنجاز"

رام الله- وطن: عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، ورشة عمل لبحث إطلاق بنك الأسئلة، والذي يهدف لتحديث آلية إجراء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"؛ بما يعزز الموضوعية والشفافية.

وشارك في الورشة، الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، ورئيس مركز المناهج ثروت زيد، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، ومدير عام التعليم العام يوسف عودة، ومدير عام المباحث العلمية م. طالب الحاج، ومدير دائرة القياس والتقويم د. محمد مطر، بحضور مشرفي مباحث التربية الإسلامية، والأحياء، والجغرافيا، في كافة مديريات التربية.

وفي هذا السياق، أكد أبو بكر أهمية بنك الأسئلة في عمل الوزارة، بما ينسجم مع رؤيتها التطويرية الشاملة، مشيداً بالتعاون مع شركة "تي دي أم" التي وقعت معها الوزارة اتفاقية لتطوير الاختبارات التربوية، مؤكداً أن اعتماد الطريقة المحوسبة في وضع الامتحانات ستعزز مبدأ العدالة والشفافية.

وفي كلمته، تحدث زيد عن موضوع المناهج الجديدة التي تم تطبيقها هذا العام في الثانوية العامة، مشيراً إلى أهمية بنك الأسئلة وتوظيف التكنولوجيا في امتحان "الإنجاز"، والانتقال إلى مفهوم التعلم بالنشاط وتعزيز ملف الإنجاز.

من جهته، أشار عواد إلى ضرورة تسريع رفد بنك الأسئلة بأكبر كم من الأسئلة، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد تعزيز الموضوعية والدقة في امتحان "الإنجاز".

وأدار مطر فعاليات الورشة، داعياً المشرفين الميدانيين إلى ضرورة تزويد بنك الأسئلة بأكبر كم منه لزيادة النوعية، بما يعود بالفائدة على الطلبة ويقيّمهم.