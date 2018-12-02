بعد 90 يوماً من انطلاقتها.. طالبان من ذكور الجلزون الثانوية يفوزان بمسابقة للغة الإنجليزية

رام الله- وطن: فاز الطالبان أسامة زيد وأحمد عياد من مدرسة ذكور الجلزون الثانوية "جميل شحادة"، في مسابقة هامة على مستوى محافظة رام الله والبيرة، وهي مسابقة التقييم الموسع والتي كانت تسمى مسابقة "صبري"، والتي تقوم على معرفة كم هائل من مفردات اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى التعبير عن المواقف، والقواعد وتحليل النص والمحادثة.

وأوضح محمود الشيخ مدير المدرسة، أن هذا الصرح الذي لا يزيد عمره عن تسعين يوما فقط قد حقق العديد من الإنجازات من خلال المنافسة في العديد من الفعاليات على مستوى المحافظة، وأن هذه المسابقة وضعت من قبل مشرفين متخصصين في اللغة الإنجليزية ومتابعة من قبل الوزارة على مستوى الوطن.

وأضاف أن هذا الإنجاز العظيم يعود فضله لمدرسة رائدة وداعمة ولمعلمة متفانية تنحت الصخر من أجل طلابها، وهي الأستاذة أديبة علان، شاكرا إياها على هذا المجهود العظيم، ومقدما تهانيه للطلبة الفائزين وذويهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.