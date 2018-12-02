الاحتلال يعين موتي كوهين قائماً بأعمال مفتش الشرطة

القدس- وطن: أقرت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، بالإجماع تعيين قائد لواء الجنوب في شرطة الاحتلال موتي كوهين في منصب القائم بأعمال المفتش العام للشرطة خلفًا للمفتش المنتهية ولايته روني الشيخ.

وسيشغل كوهين هذا المنصب لمدة 45 يوماً أو إلى حين تعيين مفتش عام جديد للشرطة.

وتأتي المصادقة على هذا التعيين بعد أن قررت لجنة غولدنبرغ الاستشارية عدم التوصية بتعيين موشيه أدري مفتشا عامًا للشرطة.

ولفتت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) التي أوردت النبأ أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يشارك في مداولات الحكومة بهذا الخصوص، دون أن توضح سبب ذلك.

وأشارت إلى أنه قدم إلى محكمة العدل العليا اليوم التماس ضد تعيين موشيه أدري في منصب المفتش العام للشرطة بداعي أنه لم يقل الحق خلال الفحص في الجهاز لكشف الكذب البوليغراف.

وقال رئيس اللجنة القاضي المتقاعد اليعزر غولدبرغ إن "الفحص أشار إلى أن أدري لم يقل الحقيقة وأن روايته حول خلفية اجتماعه مع محامي الشخص الذي رفع الشكوى عليه لا يمكن القبول بها".

وأضاف أنه "يعتبر أدري غير مؤهل لتولي منصب المفتش العام للشرطة"، إلا أن عضوي اللجنة البروفيسور دانيئيل هيرشكوفيتش وموشيه تيري أكدا العكس وقالا إن أدري قال الحق خلال الفحص.