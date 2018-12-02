أمجد الشلة لوطن: سيبقى الشارع ميداننا اذا لم يعدل قانون الضمان.. والحمدلله تعهد بعدم استدانة الحكومة من الصندوق.. وأبو شهلا رئيساً مؤقتاً له

رام الله- وطن: ضمن موقف نقابة المحامين الواضح بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وهو رفضه بصيغته الحالية، والاستمرار في الحوار من أجل اجراء تعديلات جوهرية في بنوده، أكد عضو مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين أمجد الشلة خلال حديثه مع وطن أن النقابة لديها جملة من التعديلات على القانون.

وأشار الشلة أن نقابة المحامين التقت، اليوم الأحد، برئيس الوزراء رامي الحمدلله، وتناولت جملة من الأمور التي تخص النقابة وأعمالها، فيما تطرقت لقانون الضمان الاجتماعي خلال الحوار، مشيراً الى أن النقابة لديها جملة من التعديلات القانونية الجوهرية في بنود القانون بصيغته الحالية.

وأضاف: نحن كنقابة محامين نرى أن الظروف السياسية والاقتصادية التي يمرّ بها الشعب الفلسطنيي غير مواتية لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة تأجيل تطبيقه لمدة زمنية حتى تستقر الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

وحول تصريحات الحمدلله للنقابة، قال الشلة إن رئيس الوزراء أشار الى أن قانون الضمان ليس مقدساً وهو قابل للتعديل والحوار.

وأردف قائلاً: أبلغنا رئيس الوزراء بوجود تعديلات قانونية على بنود القانون، أعدتها نقابة المحامين بعد تشكيلها فريقاً قانونياً لبحث التعديلات الواجب بحثها في القانون، وسنزود بها رئيس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحول الاعتصام الذي نفذه حراك الضمان الاجتماعي وسط رام الله نهاية الاسبوع المنصرم لمدة 3 أيام متتالية مبيتاً، قال الشلة إنهم طالبوا رئيس الوزراء بضرورة توفير الأمن والأمان لكل فعاليات حراك الضمان وسلامة المشاركين فيها، على اعتباره حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشاد الحمدلله بالوعي الذي تمتع به حراك الضمان خلال فعالياتهم الاحتجاجية، مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية لن تعترض أحداً، وفق تصريحاته أمام نقابة المحامين.

كما وقال الحمدلله، إن الحكومة ليست طرفاً في الضمان، إنما علاقتها تنحصر في موضوع تطبيق أحكام القانون وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، مشدداً على أنها لن تستدين شيقلاً واحداً من صندوق الضمان حال الشروع في تنفيذه.

وحول رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد كشف الحمدالله أن وزير العمل مأمون أبو شهلا الذي يشغل الآن رئيساً لمؤسسة الضمان يشغله بصورة مؤقتة، ولن يكون منصب رئيس الضمان وزيراً في الحكومة.

وجدد الشلة لـ وطن التزام نقابة المحامين الى جانب النقابات العمالية المهنية بموقفها الواضح وهو رفض القانون بصيغته الحالية، وإعطاء الحكومة فرصة للنظر في التعديلات التي ستقدم لهم، حتى الخامس عشر من كانون الثاني من العام المقبل.

مشدداً على أنهم مستمرون في الحوار حتى الوصول الى تعديلات جوهرية في قانون الضمان.

وأضاف: اذا لم يتم الاخذ بالتعديلات التي سنتقدم بها كنقابات مهنية، سيكون لنا كلمة أخرى، وسيبقى الشارع ميداننا.

وطالب الشلة بضرورة ابقاء حراك الضمان الاجتماعي بصيغته المجتمعية الشعبية الرافضة له، وعدم تسييسه لأن القانون ليس لديه أي علاقة بالسياسة ولا الدين، واسقاطه يأتي بالقانون وليس بتسييسه.