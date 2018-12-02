"أدوار" تشارك في منتدى هيئة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والأعمال الاقتصادية

رام الله- وطن: شاركت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي ممثلة بالمديرة العامة سحر القواسمة، في منتدى هيئة الأمم المتحدة لحقوق الانسان والأعمال الاقتصادية والذي عُقد في جنيف- سويسرا في الفترة الزمنية 26-28112018.

حيث شارك في المنتدى أكثر من 2500 مشاركة من الحكومات وقطاع الاعمال والمجموعات المجتمعية والمجتمع المدني ومنظمات المستثمرين وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جميع دول العالم.

قدمت القواسمة ورقة حول واقع النساء الفلسطينيات في برامج التمكين الاقتصادي وتجربة مؤسسة أدوار في هذا الجانب.

كما وسلطت الضوء على أهم المعيقات التي تواجهها النساء في المجتمع الفلسطيني سواء من ناحية الواقع السياسي الذي يتمثل في كون دولة فلسطين دولة تقع تحت الاحتلال بالإضافة الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون وصول النساء الي التمكين الحقيقي والفاعل.

وكان من نتائج المنتدى توثيق كافة الأوراق المقدمة ونشرها في التقارير ووسائل الاعلام.

