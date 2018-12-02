شرطة بيت لحم تقبض على ثلاثة من أخطر تجار المخدرات

بيت لحم- وطن: قبضت شرطة محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأحد، على ثلاثة من أخطر تجار المخدرات في منطقة واد فوكين غرب بيت لحم، وضبطت بحوزتهم كمية منها.

وقال الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات في بيان صحفي، إن: "معلومات استخبارية حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود ثلاثة من أخطر تجار المواد المخدرة قادمين إلى المدينة وبحوزتهم كميه من المخدرات بهدف ترويجها في المحافظة".

وأضاف: "وعلى الفور تحركت قوة ونصبت كمين لهم وعند وصول مركبتهم تم إيقافها وبتفتيشها ضبطت بداخلها ما يقرب من نصف كيلو جرام من ماده يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المهجن وماده الحشيش المخدر والتي بلغت ما يزيد عن نصف كغم".

ولفت ارزيقات إلى تم التحفظ على المواد وتوقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة العامة.