بنك فلسطين يحتفل مع جمعية رعاية الأيتام والمحتاجين الخيرية في أريحا بافتتاح مدرسة الأمل النموذجية

أريحا- وطن: احتفل بنك فلسطين وجمعية رعاية الأيتام والمحتاجين الخيرية في أريحا، بافتتاح مدرسة الأمل النموذجية، والتي تم تمويلها بشكل مشترك بين وزارة الحكم المحلي والبنك الإسلامي للتنمية، فيما تم تأثيث المدرسة بتبرع من بنك فلسطين.

وجرى حفل الافتتاح في مقر المدرسة، بحضور كل من صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومحمد جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي، والشيخ حرب جبر عفانة رئيس جمعية رعاية الأيتام والمحتاجين الخيرية، ومحمد المساعيد مدير فرع بنك فلسطين في مدينة أريحا، وعزمي بلاونة مدير مديرية التربية والتعليم في المحافظة، والأب ماريو حدشيتي.(أعتقد بأنه من المفضل ذكر المسمى كباقي الأسماء أعلاه)

وأكد الحضور على أهمية انجاز مدرسة الأمل النموذجية التي أصبحت واقعاً على الأرض لخدمة الأيتام والمحتاجين، لتبقى عملاً صالحاً تعزز الحقيقة الراسخة بأن العلم هو سلاح فعال، ويثبت للعالم أجمع بأن شعبنا الفلسطيني شعب متعلم ومثقف ومن حقه أن ينعم بالحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم الحرة. مؤكدين بأنها ستظل صرحاً شامخاً يدرس فيها الايتام مجاناً، (يرجى تغيير التسمية) لهم مراعاة خاصة، والأقساط رمزية، كل ذلك من أجل أبناء المحافظة العزيزة على قلوبنا جميعا". مقدمين شكرهم لكل الجهات التي شاركت في تحقيق هذا الإنجاز.

من جانبه، أعرب مدير بنك فلسطين فرع أريحا محمد مساعيد عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مدرسة الأمل النموذجية التابعة لجمعية رعاية الأيتام والمحتاجين الخيرية لتكون عوناً للكثير من الأيتام في رحلتهم التعليمية، وتعلو بهم ليعلوا راية الوطن عالياً، معبراُ عن أمله بأن تستمر النجاحات لجميع مؤسساتنا في خدمة شعبنا. وقال المساعيد بأن البنك يفخر بمساهمته في دعم المدرسة، لأن أولى خطوات الإنسان في حياته علم ينتفع به، له ولوطنه، "فنحن ندرك بأن أبناءنا هم الأمل الكبير في تحقيق نهضة فكرية وعلمية عبر أفكارهم وابداعاتهم ومواكبتهم للتطورات التكنولوجية يكون لها تأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها".