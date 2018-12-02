الرئيس يصل ايطاليا

رام الله- وطن: وصل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الى العاصمة الايطالية روما في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي سيادته خلال الزيارة قداسة البابا فرانسيس الأول، والرئيس الايطالي ماتاريلا، ورئيس الوزراء جيسيبي كونتي، ويبحث معهما التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس في زيارته، وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية، محمود الهباش، ومستشار الرئيس للعلاقات الخارجية، المكلف بدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.