مظاهرة في أمستردام إحياء ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

وطن- وكالات: شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، مظاهرة لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شارك فيها العشرات.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "دام سكوير" بأمستردام، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال من قبيل "الضحايا ينتظرون العدالة"، و"11 ألف طفلا فلسطينيا اعتقلوا في الفترة من 2010 إلى 2018".

الجالية الفلسطينية في هولندا، بصفتها الجهة المنظمة للمظاهرة، وزعت بيانا للمشاركين، أشار إلى وجود حوالي 4 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون في لبنان وسوريا والأردن ومصر.

وأوضح البيان أن هؤلاء لا يستطيعون العودة لديارهم رغم قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، والقاضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قراريها الصادرين في 2 ديسمبر 1977، و12 ديسمبر 1979، باختيار يوم 29 نوفمبر للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويوافق هذا اليوم ذكرى قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية ونشأت بنتيجته "إسرائيل" فقط بعد حرب إبادة للفلسطينيين عام 1948 والتي تعرف باسم النكبة.