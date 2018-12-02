الاحتلال ارتكب 56 انتهاكاً ضد الصحافة خلال تشرين الثاني

رام الله- وطن: قالت لجنة دعم الصحفيين، ان شهر تشرين ثاني/ نوفمبر2018 شهد 56 انتهاكا إسرائيلياً ضد الصحافيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، شملت استهداف صحفيين ومؤسساتهم، واعتقال وتمديد اعتقال، ومنع من التغطية وإغلاق مواقع وصفحات الكترونية، ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشاطهم، مقابل (5) انتهاكات من قبل جهات فلسطينية في الضفة وغزة.

وذكرت اللجنة في تقريرها عن الشهر الماضي، أن عدد الاعتقالات التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ( 2) حالة اعتقال لكل من الصحفيين أحمد الخطيب من رام الله، ومحمود قشمر من قلقيلية، واحتجاز (3) آخرين هما ثائر شريتح، نضال أبو بكر، والكاتبة سوزان أبو الهوى.

فيما سجلت وحدة الرصد حالة (1) تمديد اعتقال للكاتبة لمى خاطر، وإصدار أمر بالاعتقال الإداري عدد(1) للصحفي أحمد الخطيب.

وصعد الاحتلال في استهدافه للصحفيين من خلال تعريضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي والمطاط، والاعتداء عليهم بالضرب والركل، والتهديد ورشهم بالغاز السام وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، والتي بلغت خلال شهر نوفمبر المنصرم( 18) حالة اعتداء،نال منها 12 صحفياً في قطاع غزة، و6 آخرين في الضفة، وكان ذلك بهدف منعهم عن ممارسة عملهم والحد من تغطيتهم الإعلامية لجرائم الاحتلال.

وسجل التقرير تمادي الاحتلال في استهدافه لمبنى قناة الأقصى الفضائية وتدميره بالكامل بعدة صواريخ، كما تضررت بشكل جزئي مؤسسة الثريا للإعلام جراء قصف مجاور لتسجل(2) حالة تحطيم وهدم.

وبشأن حالات المنع من التغطية والحد من ممارسة نشاط الصحفيين وأداء مهامهم، رصدت اللجنة، منع العديد من الصحفيين من التغطية بلغت ( 3) حالات من الفعاليات ومسيرات الاحتجاج، كما سجلت منع ( 3) حالة من السفر.

ووثق التقرير (4) حالة اقتحام ومداهمة جرى في اعقابها تفتيش وتحطيم وعبث بمحتويات منازل الصحفيين قبل اعتقالهم.

وفيما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني على الفيسبوك، فان إدارة الفيس بوك، واليوتيوب حذفت واغلقت (19) موقعاً وصفحة إعلامية على الفيس بوك ومشرفيهم.

وفي سياق الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (5 ) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية في قطاع غزة، 4 في الضفة المحتلة و1 من غزة.