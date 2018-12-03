نتنياهو يغادر إلى بروكسل للقاء عاجل مع وزير الخارجية الأمريكي

وطن: يغادر رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى بروكسل "لساعات فقط"، لإجراء لقاء مع وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، لـ"بحث التطورات الإقليمية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين.

وأكّد مكتب نتنياهو، لاحقًا، الزيارة، وقال إنه من المقرر أن يرافق نتنياهو في اللقاء رئيس الموساد، وسكرتيره العسكري.

ونقلت الصحيفة عن أوساط مقرّبة من نتنياهو قولها إنّ الزيارة "هامّة وفوريّة"، وسيناقشان فيها "التطورات السياسيّة والأمنية في المنطقة"، على أن تنتهي الزيارة في وقت لاحق اليوم.

وكان مقررًا أن يجري اللقاء إما في يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، إلا أن نتنياهو اضطرّ إلى تبكيره بسبب وفاة الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي ستجرى جنازته يوم الخميس المقبل، وأعلن بومبيو مشاركته فيها.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن اللقاء حُدد الأسبوع المقبل.