خالد بطراوي يكتب لـوطن: لا تتغوطوا

هل سمعتم بماري أنطوانيت؟ رحمها الله .... هي بإختصار ملكة فرنسا وزوجة الملك لويس السادس عشر ووالدة الأمير الصغير لويس السابع عشر والأميرة ماريا تريزا.

وهل تعلمون أيها ألاحبة أن الكاتب وألأديب والفيلسوف جان جاك روسو – رحمه الله – قد إقتبس في كتابه " الاعتراف" عن ماري أنطوانيت المقولة المشهورة " إذا لم يكن هناك خبزٌ للفقراء.. دعهم يأكلون كعكاً".

عندما تصدمني الحقائق ... أتذكر التاريخ .... وأحاول أن أربط هذه الحادثة بتلك ... دعهم يأكلون الكعك ... وأخرون كانوا يظنون أن الفقراء لا يحبون الورود .. الى أن جاءت مقولة " إننا نحب الورد ... لكننا نحب الخبز أكثر".

والان ... أنا المصدوم أقول لكم .... كلوا ولا تتغوطوا .. ولمن لا يعرف كلمة تغوط .. فهي من مرادفات التبرز ... ولمن يصعب عليه ذلك أيضا ... بالعامية ..لا تشخوا ... أجلكم الله.

معذرة للكلمة .. لكنها الأكثر تعبيرا عن الحقائق التي صدمتني.

سلمني المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه في فلسطين الدكتور محمد سعيد حميدي " أبو السعيد" قبل أيام تقريرا يحمل عنوان " الخصميات الاسرائيلية مقابل معالجة مياه الصرف الصحي للأعوام 2000 – 2015 ".

ذكر التقرير أنه ما بين الأعوام 2000 و 2015 قام الكيان الاحتلالي بخصم مبلغ (486 مليون) شيكل من حسابات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية وذلك مقابل معالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من الاراضي الفلسطينية باتجاه الخط الأخضر، أي فلسطين التاريخية.

ومن المفارقات في ذلك أن دولة الاحتلال هي من تقرر مبلغ الخصميات السنوي دون الرجوع الى السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد بدات في العام 2000 بخصم مبلغ (2619033 شيكل) ليصل مبلغ الخصم في العام 2015 الى (82633052 شيكل) وكما ذكر لي أبو السعيد فإن المبلغ قد وصل في أيامنا الحالية الى حوالي (111 مليون شيكل سنويا) والحديث يدور هنا عن مياه الصرف الصحي القادمة من الضفة الغربية لوحدها. ولو أخذنا بعين الاعتبار أنه وفقات للاحصائيات الرسمية فإن عدد سكان الضفة الغربية حسب تصريحات السيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بتاريخ 28/3/2018 قد بلغ (2886687 نسمة) فإن ما تقتطعه سلطة الاحتلال جراء تغوط كل فرد فلسطيني هو بواقع حوالي 38.5 شيكل سنويا.

ومن سخرية القدر أيضا، أننا نحاسب عن تغوط المستعمرين في المستوطنات المقامة على إمتداد مناطق الضفة الغربية حيث تبلغ كمية مياه الصرف الصحي التي نحاسب عليها عنهم سنويا ما يزيد عن 30 مليون متر مكعب، أي بما معناه أن " الجماعة يتغوطون" على حسابنا أيضا.

ما هي الخطوات العملية أيها الأفاضل كي نوقف هذا الهدر المفروض علينا؟

إما أن نعلن أضرابا مفتوحا عن التغوط .. وهذا غير ممكن، أو أن نبادر الى إجراءات عملية للحد من إدعاء كيان الاحتلال بحقه في إيقاع خصميات تتزايد بإستمرار.

أولى هذه الخطوات العملية هي شن أوسع حملة إعلامية عالمية تعريفية بحجم هذه الاقتطاعات وفضح تحميل تكلفة تنقية مياه المستعمرات العادمة على الشعب الفلسطيني.

ثاني هذه الخطوات العملية السريعة الوقوف الى جانب الجهات الرسمية المختصة في إتباع كافة السبل المتاحة وبضمنها الملاحقة القانونية لكيان الاحتلال للسرقة العلنية التي تمت وتتم الى يومنا هذا وللتقليل إن لم يكن لوقف هذه الخصميات. وفي هذا الجانب من الضرورة بمكان العمل بكل جهد مستطاع للضغط على كيان الاحتلال للتوقيع على بروتوكول تنظيم المجاري العابرة للحدود وبتعويض السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل كميات الصرف الصحي التي يتم معالجتها والتي يستفيد منها قطاع الزراعة الإسرائيلي.

ثالث هذه الخطوات العملية إجراء الدراسات المتخصصة لإظهار الكمية الحقيقة للمياه العادمة التي تتدفق الى الداخل الفلسطيني وعدم إحتساب تلك المياه العادمة المتدفقة من المستعمرات وكذلك مياه المطر المتدفقة عبر الأودية الى الداخل الفلسطيني.

رابع هذه الخطوات هو معالجة مياه الصرف الصحي في كافة المواقع والتجمعات الفلسطينية والاستفادة منها محليا.

ولعل هناك مجموعة أخرى من الخطوات التي تأتي تباعا بعد الخطوات المشار إليها أعلاه.

أحذركم أيها الأفاضل، أنه ما لم نلتفت جميعا الى ذلك، سيأتي ذلك اليوم الذي سيحاسب كيان الاحتلال كل إنسان فلسطيني على كمية الصرف الصحي الناجمه على تغوطه وذلك من خلال عداد دفع مسبق يرصد الخارج من مؤخرته.

لا تضحكوا كثيرا فالمثل الروسي يقول " لا ينتصر من يضحك أولا".