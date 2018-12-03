بنك القدس يجري مناورة وهمية لإخلاء الموظفين بالتعاون مع الدفاع المدني

رام الله- وطن: أجرى بنك القدس بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بمحافظة رام الله والبيرة مناورة تدريبية وهمية مشتركة على الإخلاء والإنقاذ داخل مبنى الإدارة العامة للبنك في المصيون بحضور ممثلين عن الشرطة وسلطة النقد الفلسطينية.

المناورة شملت عملية إخلاء المبنى الذي يبلغ مساحته 2100 متر مربع والمكون من 8 طوابق ويضم أكثر من 200 موظف حيث قام الدفاع المدني بالتعاون مع لجنة السلامة في البنك بعملية إخلاء كل من كان في المبنى.

وفي معرض تعليقه على هذه الفعالية قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس " إن سلامة عملاء البنك وكوادره البشرية التي تعتبر من أهم أصوله تقع في أعلى سلم أولوياتنا وإهتماماتنا، لذا حرصت إدارة البنك وبالشراكة الفاعلة مع الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وعلى رأسها جهاز الدفاع المدني على تنفيذ عملية الإخلاء التجريبية بهدف الحفاظ على جاهزية كوادره في كيفية التعامل مع الظروف الطارئة، مؤكدا على الجدية والإلتزام من قبل موظفي البنك لإنجاح هذه المناورة التدريبية الوهمية لتحقيق مبدأ السلامة والآمن للعاملين في البنك، والتي تلبي تعليمات سلطة النقد الفلسطينية التي تسعى للحفاظ على إستمرارية عمل القطاع المصرفي الفلسطيني في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

فريق الدفاع المدني وعندالإنتهاء من المناورة قدم شرحا تفصيلا إلى لجنة السلامة العامة في البنك داعيا إلى رفع الوعي المجتمعي للتعامل السليم والصحيح وقت حدوث الكوارث ورفع جاهزية المجتمع، مؤكدا على جاهزية الدفاع المدني وإستعدادهم للتعامل مع الحوادث.

يجدر بالإشارة أن بنك القدس قد كان السباق في القطاع المصرفي في مجال الإهتمام بالسلامة العامة، حيث قام ومنذ ما يزيد عن سبع سنوات بتأسيس وحدة مختصة بشؤون الأمن والسلامة العامة تضم كوادر مؤهلة تعكف بإستمرار على التحقق من تطبيق المعايير الفضلى في هذا المجال، من خلال نشر الوعي وتدريب موظفي البنك بمختلف مستوياتهم الإدارية والفحص المستمر للأجهزة والأنظمة المستخدمة في البنك بما يضمن إستمرارية العمل في الظروف الطارئة.