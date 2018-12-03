الجهاد الاسلامي تعقد اجتماعها الاول لمكتبها السياسي الجديد

وطن: من المقرر، أن يغادر قطاع غزة اليوم الاثنين، وفد يضم أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، لعقد اجتماعه الأول في الداخل والخارج بعد انتخاب المكتب السياسي والأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة.

وأوضح، داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي حركة الجهاد الإسلامي، أن أعضاء المكتب السياسي يغادرون غزة اليوم للمشاركة في أول اجتماع لأعضاء المكتب في الداخل والخارج بعد إجراء الانتخابات وانتخاب النخالة أميناً عاماً للحركة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت في 28 ايلول الماضي، عن انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً للدكتور رمضان عبد الله شلح.

ولم تحدد الحركة مكان وموعد انعقاد الاجتماع