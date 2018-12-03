الاحصاء: أكثر من 27% من الأطفال المعاقين غير ملتحقين بالتعليم

رام الله- وطن: يصادف، الثالث من كانون الأول من كل عام، اليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث خصص هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم المعاقين، وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ولضمان حقوق المعاقين، نظرا لضرورة رفع الوعي بقضايا دمج ذوي الاعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

ارتفاع نسب انتشار الصعوبات في قطاع غزة وانخفاض طفيف في الضفة الغربية

وأشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في تقرير لجهاز الإحصاء لعام 2017 إلى أن عدد الأفراد الذين يعانون من صعوبة واحدة على الأقل في فلسطين قد بلغ 255,228 فرداً، أي ما نسبته 5.8% من مجمل السكان، منهم 127,266 في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته 5.1% من مجمل السكان في الضفة الغربية، فيما عدد الأفراد ذوي الصعوبات في قطاع غزة 127,962، أي ما نسبته 6.8% من مجمل السكان في قطاع غزة.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الأفراد ذوي الصعوبات خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت عام 2007 في فلسطين ما نسبته 4.7% (5.3% في الضفة الغربية، و3.7% في قطاع غزة) مقابل 5.8% (5.1% في الضفة الغربية، و6.8% في قطاع غزة) عام 2017.

من جانب آخر، لوحظ ارتفاع في نسب الأفراد ذوي الصعوبات حسب الجنس خلال العشر سنوات الأخيرة، ففي حين بلغت نسبة الأفراد ذوي الصعوبات الذكور في فلسطين عام 2017 ما نسبته 6.3% مقابل 5.4% بين الإناث، وتشير البيانات عام 2007 إلى أن نسبة الأفراد ذوي الصعوبات من الذكور بلغت 4.8% مقابل 4.6% بين الاناث.

الصعوبات الحركية الأكثر انتشارا عام 2017

وأشارت البيانات في العام 2017 إلى أن 2.9% من الأفراد في فلسطين هم من ذوي الصعوبات الحركية، تلتها الصعوبات البصرية حيث بلغت 2.6%. وبالمقارنة مع عام 2007 فإن الصعوبة الأكثر انتشارا كانت ممن هم من ذوي الصعوبات البصرية حيث بلغت 2.5% في فلسطين تلتها الصعوبات الحركية بنسبة 1.8%، وانخفاض ملحوظ في معدلات الأمية بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الصعوبات خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض معدلات الأمية بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الصعوبة بنسبة 37% بين عامي 2007 و2017، حيث بلغ هذا المعدل في عام 2007 ما نسبته 33% وانخفض عام 2017 ليبلغ 21%، إلا أن الفجوة في معدلات الأمية بين الجنسين ما زالت كبيرة، حيث أشارت بيانات تعداد 2017 إلى أن معدلات الأمية بين الذكور قد بلغت 11% مقابل 33% بين الإناث، أما عام 2007 فان هذا المعدل بين الذكور كان 20% مقابل 48% بين الإناث في فلسطين.

ارتفاع نسبة الأطفال ذوي الصعوبات في العمر (6-17 سنة) غير الملتحقين بالتعليم

أوضحت البيانات أن 27% من الأطفال من ذوي الصعوبات في العمر 6-17 سنة عام 2017 غير ملتحقين بالتعليم، بينهم 32% في الضفة الغربية مقابل 24% في قطاع غزة، أما في عام 2007 فقد بلغت نسبة الأطفال من ذوي الصعوبات لنفس الفئة العمرية غير الملتحقين بالتعليم 24%، في الضفة الغربية 22% مقابل 27% في قطاع غزة.

ارتفاع في معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة عام 2017

أشارت بيانات تعداد 2017 إلى ارتفاع في معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة (اعاقة كبيرة ولا يستطيع مطلقا) في فلسطين عام 2017، حيث ارتفع هذا المعدل من 24% بين المشاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر عام 2007 (15.7% في الضفة الغربية و41.2% في قطاع غزة)، ليبلغ 37% (18.8% في الضفة الغربية و53.7% في قطاع غزة)، عام 2017.