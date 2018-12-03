حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها

رام الله - وطن للانباء: أعلنت حركة حماس اليوم الاثنين، بدء فعاليات إحياء الذكرى الـ31 لانطلاقتها في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم أمام منزل مؤسسها الشهيد الشيخ أحمد ياسين بحي الصبر جنوب مدينة غزة.

وأعلن القيادي في حماس أسامة المزيني بدء الفعاليات المختلفة والمتواصلة استعدادًا لللمهرجان الكبير والذي سيقام يوم الأحد 12/16 في ساحة "الكتيبة الخضراء" غرب مدينة غزة.

وذكر المزيني أن مهرجان الانطلاقة لهذا العام سيحمل اسم "مقاومة تنتصر وحصار ينكسر".

وقال إن انطلاقة حماس شكّلت رافعة للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي "ولا يخفى على أحد والتي كانت أخرها انتصار المقاومة في عملية حد السيف التي ما زالت التضاربات السياسية قائمة ".

وأكد أن "الحركة انطلقت قبل عقود من الزمن لتشعل نار الانتفاضة في وجه الغاصب، وتقود جموع الثائرين في وجه المحتل، محافِظة على حضور القضية وشرف البندقية ووحدة الصف وجسور الثقة مع محيطنا العربي والإسلامي."