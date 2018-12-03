القضاء العسكري بغزة: قرار بإعدام 6 اشخاص بتهمة التخابر مع الاحتلال

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة وهيئة القضاء العسكري، اليوم الاثنين، عن إصدارها 13 حُكماً من بينها 6 بالإعدام ضد عملاء للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القضاء العسكري، أنه أصدر 13 حكماً على متخابرين مع الاحتلال، بينهم 6 بالإعدام، و7 بالأشغال الشاقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية بغزة حققت إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمةً أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال.

وشدد البزم، على أن الأحكام رسالة واضحة لعملاء الاحتلال أن هذه هي نهايتهم وهذا هو مصيرهم المحتوم.