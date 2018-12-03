نقابة الصيادلة: عدم وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي سيؤدي الى عدم تطبيق قانون الضمان

رام الله- وطن: أكد مجلس نقابة صيادلة فلسطين على أهمية قانون الضمان الاجتماعي للمحافظة على حقوق الموظفين، الا ان تطبيق هذا القانون في ظل الظروف الحالية بعدم وجود استقرار سياسي وأمني واقتصادي سيؤدي الى عدم نجاح تطبيق هذا القانون.

وأوضحت نقابة صيادية فلسطين، في بيان لها وصل وطن نسخة منه، ان مهنة الصيدلة تعاني الكثير من التحديات ويتم الاعتداء عليها من قبل جهات مختلفة تمارس مهنة الصيدلة بطريقة غير قانونية والكثير من المؤسسات الصيدلانية تعاني من ازمة مالية خانقة.

وفيما يلي نص البيان: