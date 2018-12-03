الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة مساكن جنوب الخليل

الخليل- وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين بهدم مساكنهم في قرية أم الخير شرق يطا، بمحافظة الخليل.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال سلمت ثلاثة مواطنين من عائلة الهذالين في القرية إخطارات لإزالة مساكنهم المشيدة من الصفيح.

واستنكر الجبور، ممارسات قوات الاحتلال التي تهدف إلى سرقة المزيد من أراضيهم لتوسيع ما تسمى مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق يطا.