"المبادرة": محاولات أمريكا لإدانة المقاومة مخالفة للقوانين الدولية

رام الله- وطن: استهجنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية محاولات مندوبة الولايات الامريكية المتحدة في الامم المتحدة، تقديم مشروع قانون يدين المقاومة الفلسطينية وحقها في مقاومة الاحتلال و الاعتداءات الاسرائيلية.

واعتبرت المبادرة ان هذا القانون يخالف كافة الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية التي تعطي الحق لكل من هو تحت الاحتلال في مقاومته، وأضافت أن هذا القانون يمس كل أحرار العالم وشعوب العالم التي تقاوم وقاومت احتلال بلدانهم.

وأكدت المبادرة ان محاولات الادارة الإمريكية الحالية ادانة فصائل المقاومة الفلسطينية ووضعها على قوائم الارهاب يتعارض مع مواثيق وقوانين الامم المتحدة والقوانين الدولية، و يمثل غطاء للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال.