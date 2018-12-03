جنود الاحتلال يسرقون 80 ألف شيقل من أحد المواطنين في الأغوار

الأغوار- وطن: سرق عدد من جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، مبلغ خمسين ألف شيقل، وستة آلاف دينار أردني - بما مجموعة 80 ألف شيقل- من منزل المواطن موسى محمود نواورة من بلدة فصايل التحتا في الأغوار.

وعبث جنود الاحتلال بمحتويات منزل المواطن نواورة عقب اقتحامه، ودمروا عددا من هذه المحتويات.

وأفاد شهود عيان، إن مجندات من قوات الاحتلال، اقتدن النساء المقيمات في المنزل، إلى إحدى المركبات لتفتيشهن، حيث أرغمن إحدى الفتيات على فك جبيرة يدها المكسورة.