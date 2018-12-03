ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى، يدخلون اليوم الثالث من كانون الأول أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد أحمد سالم الخطيب (39 عاماً) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عاماً متواصلاً داخل سجون الاحتلال.

الأسير مراد حسن ذياب أبو زيتون (36 عاماً) من مخيم جنين محكوم بالسجن 22 عاماً ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عاماً في السجون.

الأسير منير شحدة محمد أبو ربيع من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 20 عاماً، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عاماً في السجون.