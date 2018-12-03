قوى رام الله تدعو للاعتصام أمام منزل عائلة أبو حميد دفاعاً عنه من قرار الاحتلال بهدمه

رام الله- وطن: دعت القوى الوطنيه والجان الشعبيه لمقاومة الجدار والاستيطان، للمشاركه في الوقفة التضامنيه مع عائلة ناصر أبوحميد، رفضاً لقرار محكمة الاحتلال أمس بالمصادقة على هدمه.

وتنظم القوى وقفة تضامنية مع عائلة أبو حميد اليوم الاثنين الساعة السابعة والنصف، حيث ستتوجه في زيارة تضامن واسناد للعائلة.

يشار الى أن جيش الاحتلال يعتقل ستة من أبناء العائلة وتم محاكمتهم بـ 19 مؤبداً وثلاثون عاماً، وأحدهم يعتقله الاحتلال تحت مقصلة الاعتقال الاداري.

وقررت "العليا الاسرائيلية" أمس الأحد، المصادقة على طلب الجيش بهدم المنزل المكون من أربعة طوابق.

ومن المقرر الاعلان عن اعتصام مفتوح لحماية البيت من الهدم.