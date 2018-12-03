مستوطنون ينصبون شمعداناً ضخماً على سطح المسجد الإبراهيمي

الخليل- وطن: نصب مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، شمعداناً ضخماً على سطح المسجد الابراهيمي وسط الخليل، احتفالاً بما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاة".

ويأتي نصب الشمعدان الذي يعتبر في عرف الاحتلال شعاراً رسمياً إسرائيلياً، تزامناً مع ارتفاع وتيرة اعتداءات سلطات الاحتلال والمستوطنين واستباحة المسجد الإبراهيمي وساحاته الخارجية، وتكثيف اقتحامه وأداء شعائر وطقوس تلمودية فيه.

واعتبر مدير المسجد ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة، نصب الشمعدان، إساءة لمعلم إسلامي، مؤكداً عدم أحقيتهم بوضع هذه الرموز على المقدسات الإسلامية، وأن الاحتلال أصر على الإبقاء عليه حتى انتهاء "عيد الأنوار".

وناشد أبو سنينة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية التدخل السريع لوقف هذه الممارسات التصعيدية والخطيرة من قبل الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على المقدسات.