وفد من الجهاد يغادر غزة إلى القاهرة

غزة- وطن: غادر وفد من المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، قطاع غزة متجهاً الى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري.

ومن المقرر أن يشارك الوفد في أول اجتماع للمكتب السياسي، بعد انتخاب زياد النخالة أمينا عاما للحركة، حيث سيتم انتخاب نائب الأمين العام وتزكية اثنين من المكتب السياسي من قبل الأمين العام زيادة النخالة.وسيتم خلال اللقاءات التنظيمية توزيع الملفات والمهمات على أعضاء المكتب السياسي.

وأوضح، داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي حركة الجهاد الإسلامي، أن وفد أعضاء المكتب السياسي يغادرون غزة اليوم للمشاركة في أول اجتماع لأعضاء المكتب في الداخل والخارج بعد إجراء الانتخابات وانتخاب النخالة أميناً عاماً للحركة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت في 28 سبتمبر الماضي، عن انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً للحركة خلفاً لرمضان عبد الله شلح.