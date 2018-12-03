مستوطنو غلاف غزة يقدمون التماساً في "العليا الإسرائيلية" ضد تحويل أموال المنحة القطرية

القدس- وطن: قدّمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنات "غلاف غزة" التماساً، اليوم الاثنين، للمحكمة "العليا الإسرائيلية" للمطالبة بوقف تحويل الدفعة الثانية من الأموال القطرية لقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مستوطنين قدموا الالتماس عبر منظمة "شورات دين" اليمينية؛ وغالبيتهم مستوطنات إناث، طالبن فيها بعدم السماح بتحويل الدفعة الثانية من الأموال القطرية، والتي من المتوقع تحويلها للقطاع خلال الأيام القريبة القادمة.