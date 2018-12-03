الأردن يمنح أبناء غزة حق تملك الشقق

رام الله- وطن: قرر مجلس الوزراء الأردني، السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لمّ شمل" بتملّك شقّة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

وأكد مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أهميّة التنسيق مع وزير المالية/ دائرة الأراضي والمساحة لإعداد آليّة واضحة لتقديم طلب التملّك.

كما قرّر السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008م لتضمينه بنداً ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5ر5 طن لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

على صعيد آخر، قرّر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم والتعاون المنوي توقيعها بين جهازيّ الأمن العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة والشرطة الفلسطينيّة في مجال مكافحة المخدرات.

وأوضح أن المذكرة تأتي انطلاقاً من العلاقات والروابط الوثيقة والمميزة بين البلدين، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة في منع ومكافحة الجريمة بشكل عام والجرائم المنظّمة والعابرة للحدود بشكل خاص، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقليّة.

كما تأتي بهدف تعزيز العمل المشترك، والتعاون على أساس الشراكة التكامليّة في سبيل حماية المجتمع والمواطنين لدى البلدين من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.