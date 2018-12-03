حماس تحذر من عودة البالونات الحارقة

وطن- وكالات: حذر فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الاحتلال من المماطلة وعدم الالتزام بتطبيق تفاهمات التهدئة التي جرى التوصل إليها مؤخرا، ملمحا إلى عودة مسيرات العودة وكسر الحصار كما كانت سابقا حال لم يلتزم الاحتلال.

وقال حماد في تصريحات متلفزة خلال مشاركته في الحراك البحري الثامن عشر شمال قطاع غزة، اليوم الإثنين: "الاحتلال في هذا الأسبوع بمحل اختبار، إذا التزم التزمنا، وإذا لم يلتزم، لن نلتزم مطلقا".

وأشار إلى أن "هناك اتفاق على تفاهمات على مستوى البحر والرواتب والمشاريع"، مؤكدًا أن مسيرات العودة ستعود إلى سابق عهدها، حال لم يلتزم الاحتلال بدخول وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح أن البالونات والطائرات الورقية الحارقة وفعاليات الإرباك الليلي، ستعود وكذلك ستنفذ فعاليات أخرى مرتبطة بفصل الشتاء، حال لم يلتزم الاحتلال هذا الأسبوع بتطبيق التفاهمات.