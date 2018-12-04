استشهاد الشاب محمد حبالي برصاص الاحتلال في طولكرم

طولكرم- وطن: استشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي (22) عاما من مخيم طولكرم، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر طبية بأن الشاب حبالي استشهد بعد أصابته بعيار ناري في الرأس والأطراف السفلية.

وكانت قوات كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة اقتحمت عدة أحياء في المدينة وتمركزت في الحي الغربي منها وسط إطلاق كثيف للعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عدد من منازل المواطنين وعاثت فيها دمارا وتخريبا.