جيش الاحتلال يطلق عملية "درع الشمال" العسكرية على الحدود مع لبنان

وطن- وكالات: أعلن جيش الاحتلال، الثلاثاء، انطلاق عملية عسكرية على الحدود مع لبنان، بذريعة كشف وتفجير أنفاق يحفرها مقاتلو حزب الله داخل الأراضي المحتلة، قائلا إنه في حالة تعبئة عامة، تحسبا لأي تطورات.

وأطلق جيش الاحتلال على الحملة اسم "درع الشمال"، بمشاركة "طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية، وسلاح الهندسة" في جيش الاحتلال.

وزعم الجيش في بيان له أن الطاقم المخول بالمهمة تمكن من تطوير خبرته بشأن مشروع الأنفاق الهجومية التابع لحزب الله.

وبحسب البيان، فإن "هيئة الأركان العامة الإسرائيلية كانت تستعد لهذه الحملة العسكرية، التي تشارك فيها قوات كبيرة، منذ عام 2014، وأن الهيئة أعلنت عدة مناطق بالقرب من السياج الأمني في الشمال مناطق عسكرية مغلقة".

وأوضح جيش الاحتلال أنه يطبق خطة دفاعية خاصة في المنطقة الشمالية، تتضمن إقامة جدران وعوائق صخرية، بالإضافة إلى تجريف للأراضي، مضيفا "هذه الخطة هدفها منع العدو من تحقيق قدراته الهجومية"، على حد قوله.