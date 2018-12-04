الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة



رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 10 مواطنين على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

ففي بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من منازلهم وهم: ثائر أبو خليل، وجابر أحمد صلاح الدين، وعاصم ناصيف سعيد، وعبد الرحمن أسامة الخطيب.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في بلدة سبسطية وهم: محمد كيوان، وغازي الشاعر، وعمرو شحادة، وصبحي كيوان، فيما اعتقلت في بيت دجن شرقاً الأسير المحرر نصير رضوان أبو ثابت.



إلى جانب ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد فايز سلهب (18 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة الكركفة في مدينة بيت لحم.