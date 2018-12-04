جنوب أفريقيا تطلق اسم ليلى خالد على شارع في العاصمة جوهانسبرج

رام الله- وطن: أطلقت جنوب أفريقيا اسم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ليلى خالد على شارع "Sandton Drive" الواقع وسط حي باركمور اليهودي في العاصمة جوهانسبرج، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتعتبر ليلى خالد أول امرأة تقوم بخطف طائرة، في آب/أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية وتحويل مسارها إلى سوريا، بهدف إطلاق سراح أسرى في سجون الاحتلال، ولفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية. وبعد فترة قامت بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن وتم اعتقالها وأفرج عنها بعد ذلك وتعيش الآن في الأردن مع زوجها وولديها.

وسحبت حكومة جنوب أفريقيا سفيرها في تل أبيب، سيسا نومبين، على خلفية قمع الاحتلال بشكل عنيف المشاركين في مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين.