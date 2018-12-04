توغل محدود لجرافات الاحتلال شرقي بيت حانون

غزة- وطن: توغلت عدّة جرافات عسكرية بحماية من آليات الاحتلال شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن 4 جرافات عسكرية توغلت بشكل محدود في أراضي المواطنين شرقي بيت حانون انطلاقًا من موقع (16) العسكري الإسرائيلي، وشرعت بأعمال تجريف بالمنطقة.

وتجري قوات الاحتلال توغلات محدودة بشكل شبه يومي شرقي محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال تجريف لأراضي المزارعين، في انتهاك متكرر لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقع برعاية مصرية عام 2014.