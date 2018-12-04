خالد بطراوي يكتب لـوطن: عدادات مياه الدفع المسبق

بتاريخ 7/8/2018 صدر قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (17/215/17/م.و/ر.ح) بخصوص تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع المياه.

على الفور قامت بعض الجهات المزودة للمياه بالاعلان بطريقة ذكية عن بدء تطبيق نظام عدادات مياه الدفع المسبق بما يوحي للمواطن أن ذلك قد أصبح قاب قوسين أو أدنى وأن كافة عدادات المياه سيتم إستبدالها.

شددت هذه الجهات في الترويج لعدادت مياه الدفع المسبق بالقول بأنها من الجيل الثالث أو الإصدار الثالث الذي يمتاز بالدقة العالية وعدم إحتساب "هواء" وبرمجة العداد وفقا للتسعيرة المعتمدة من قبل سلطة المياه في محاولة من هذه الجهات لتهدئة روع المواطنين مع الإقرار الضمني بأن العداد الحالية تحاسب على الهواء المار بها.

على الفور ما ان تناهت تلك المعلومات الى عامة المواطنين حتى بادرت جمعية حماية المستهلك الى تنظيم لقاءات للتباحث فيما نشر من قبل بعض الجهات المزودة للمياه بخصوص قرار مجلس الوزراء.

لذا بات لزاما أن نلخص أو أن نقوم بقراءة متأنية لقرار مجلس الوزراء كي لا نترك المجال الى " كل يغني على ليلاه" ويفسر كما يحلو له ليجر قرار مجلس الوزراء التي المرفأ الذي ينشده.

بداية لا بد من الاشارة الى عنوان القرار " تنظيم وضبط إيرادات ونفقات قطاع المياه" إذا فالقرار يتحدث عن نفقات وإيرادات قطاع المياه، ومن المعروف أن ذلك محصور بالجهات التي تقوم بالانفاق و/أو بجبي الايرادات في قطاع المياه، وفي كلتا الحالتين فإن هذه الجهات ليست المواطن، أي أن اقرار مجلس الوزراء لا يتعلق بالمواطن الذي هو عبارة عن مستهلك للمياه يقوم بدفع ثمنها، وبالتالي لا ينطبق القرار على المواطن لا من قريب أو بعيد.

تنص المادة الأولى من القرار على " أولا:- يلتزم مقدمو خدمات المياه بتسديد المستحقات المالية لدائرة مياه الضفة الغربية بشكل منتظم ، وجدولة ديون إستهلاك المياه بالتنسيق مع الجهات المختصة. ثانيا:- في حال عدم الالتزام بالدفع أو بالجدولة يتم إتخاذ الاجراءات التالية :- 1- حجز المستحقات المالية للهيئات المحلية ( رسوم النقل على الطرق ورسوم رخص المهن)، 2- تجميد مخصصات المشاريع".

ومن هنا يتضح أن نص هذه المادة يتحدث عن علاقة ما بين مقدمي خدمات المياه ودائرة مياه الضفة الغربية ولا دخل للمواطن بها لا من قريب أو من بعيد.

أما المادة الثانية فقد نصت على " تكليف سلطة المياه بتشجيع الهيئات المحلية على تركيب عدادات الدفع المسبق للمياه ضمن المتطلبات الفنية لعدادات المياه مسبقة الدفع من الاصدار الثالث على أن تخصم تكاليف التركيب من مديونية الهيئات المحلية".

ومن هنا يتضح أن الحديث يدور أولا على تشجيع الهيئات المحلية، وليس الفرض على الهيئات المحلية، ثانيا فإن الحديث يدور على تشجيع الهيئات المحلية نفسها على أن يكون عداد المياه الرئيسي المغذي لكل هيئة محلية برمتها والذي يقوم بتوزيع المياه على مواطني الهيئة المحلية والذي تدفع بموجبه الهيئة المحلية لدائرة مياه الضفة الغربية من عدادات الدفع المسبق بدلالة أن تكلفته ستخصم من مديونية الهيئات المحلية المترصدة لها من السلطة الوطنية، وبالتالي لا يدور الحديث عن عدادات الدفع المسبق للمواطنين والايحاء بأن قرار مجلس الوزراء يقضي بإستبدال كافة عدادات المياه الحالية بعدادات دفع مسبق كما حاول بعض مزودي المياه الايحاء بذلك. ولو أراد مجلس الوزراء تشجيع تركيب عدادات مياه بدفع مسبق لكل مواطن لأورد نصا واضحا يقضي بأن يشجع مزودو المياه المواطنين على تركيب عدادات مياه بدفع مسبق.

أما المادة الثالثة فقد نصت على " تكليف سلطة المياه بوضع أليه للمتابعة مع مقدمي خدمات المياه الذين تزيد نسبة الفاقد لديهم عن (30%) بعمل التأهيل اللازم لتقليل نسبة الفاقد، وفقق تقارير مجلس تنظيم قطاع المياه على أن يتم خصم تكاليف ذلك من مديونية الهيئة المحلية".

ومن هنا يتضح أيضا أن نص المادة يتحدث عن جهود يجب أن تبذلها الهيئات المحلية التي يزيد الفاقد لديها عن 30% لتقليل نسبة الفاقد ولا يمت القرار الصادر بأي صلة الى تنظيم العلاقة بين مزود خدمة المياه والمواطن لا من قريب أو من بعيد.

إن قرار مجلس الوزراء المذكور هو قرار ينظم العلاقة بين الهيئات المحلية ومزودي المياه ودائرة مياه الضفة الغربية ومجلس تنظيم قطاع المياه ولا يتحدث بأي حال من الأحوال عن تنظيم العلاقة ما بين مزودي خدمة المياه والمواطن الذي سببت له إيحاءات بعض مزودي المياه مزيدا من الهلع تجاه فكرة الدفع المسبق ذلك الهلع المتزايد خاصة مع تزايد عدم ثقة المواطن بأداء الكيان الوطني الفلسطيني.

همسة عتاب، للجهات المختصة ذات العلاقة التي كان يجب عليها أن تتصدى لما نشره بعض مزودي المياه من إيحاءات كما لو أن القرار الصادر يقضي بتركيب عدادات مياه دفع مسبق للمواطنين.