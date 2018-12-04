56 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة

القدس- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وبالتزامن مع استمرار الاحتفال بعيد "الأنوار" الحانوكاه" اليهودي.

وأفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس بأن 56 مستوطنًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات في باحاته بحراسة شرطية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود.

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد، وتجولهم في باحاته بشكل استفزازي، لافتًا إلى أن تلك الاقتحامات تخللها محاولات لأداء طقوس تلمودية في أماكن مختلفة.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض تشديدات وقيود على دخول الوافدين للأقصى عند بواباته، وتحرر هويات عدد منهم، وتستبدلها بورقة تحمل اسم الباب.