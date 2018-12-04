قوات الاحتلال تعتقل (28) مواطناً من الضفة بينهم فتاة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (28) مواطناً من الضفة بينهم فتاة، واقتحمت منازل أسرى محررين واعتدت على عائلاتهم، وخربت ودمرت مقتنيات منازلهم، وسلمت بلاغات لعدد من المواطنين لمقابلة مخابراتها.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، وصل وطن، أن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات في محافظة الخليل وهم: محمد عبد العظيم أبو ترك، وجواد شفيق أبو عيشة، وإبراهيم زيدان الرجبي، ومحمود عبد العفو العملة، وعبد الناصر أبو مارية (20 عاماً)، وقصي أحمد أبو هاشم (18 عاماً)، وعمرو عرفات زعاقيق (16 عاماً)، ومجدي مرشد عوض (14 عاماً)، وسليم الرجبي.

كما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدتي سبسطية وبيت دجن في محافظة نابلس وهم: محمد كيوان، وعمرو شحادة، وصبحي كيوان، ونصير رضوان أبو ثابت، وزهدي ذيب قواريق.

ومن محافظة رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدات بدرس ودير أبو مشعل والمزرعة الشرقية وهم: منتصر صدقي عوض، ويحيى إسماعيل زهران (19 عاماً)، ومحمد فوزي شلبي (24 عاماً).

فيما جرى اعتقال لأربعة مواطنين من بلدة حزما وهم: عبد الرحمن أسامة خطيب، ومحمد ثائر أبو خليل (17 عاماً)، وعاصم نصيف سعيد (20 عاماً)، علاوة على جابر أحمد صلاح الدين.

وذكر نادي الأسير أن ثلاثة مواطنين اُعتقلوا من محافظة بيت لحم وهم: محمد فايز سلهب، ومحمد إبراهيم نجاجرة، ورائد محمد عايش وهو أسير محرر قضى تسع سنوات في معتقلات الاحتلال.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من مخيم الفارعة في محافظة طوباس وهما: زكريا عليان، ويوسف ولويل، وآخر من القدس وهو مصعب شحادة (18 عاماً)، والفتاة ثائرة موسى الديك (27 عاماً) من سلفيت.