الحكومة:مشاورات قانون الضمان مستمرة وسنقوم بتعديله بأثر رجعي وتوافقي

رام الله- وطن: أكد مجلس الوزراء أن الحكومة ستقوم بالتنسيب للرئيس محمود عباس للتعديل على بنود قانون الضمان، بأثر رجعي، وبصيغة توافقية، وبما يرضي كافة أصحاب العلاقة، ويساهم في الدفع بتطبيق القانون وفق المصلحة الوطنية.

وقال المجلس في بيان له عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن رئيس الوزراء وأعضاء المجلس، أَطلَعوا على نتائج اجتماعه مع وفد نقابة المحامين، والذي تم خلاله بحث قضية الضمان الاجتماعي، حيث أكد رئيس الوزراء على احترام القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس، والحكومة، لحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، وسعي الحكومة لتلبية مطالب كافة شرائح المجتمع بخصوص "الضمان الاجتماعي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشاورات بخصوص "قانون الضمان" مستمرة، وأن الحكومة منفتحة على مقترحات الأطراف كافة، وأن دور الحكومة ينحصر في تنظيم العلاقات بين العامل ورب العمل والصندوق، وليس لها أي علاقة بأموال صندوق الضمان، مشدداً على أن مؤسسة الضمان بمجلس ادارتها المشكّل بغالبيته من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والنقابات، هي من سيكمل تنفيذ القانون باستقلالية وشفافية.

إلى جانب ذلك، رحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية– الفرنسية المشتركة، يوم الجمعة المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والفرنسي إدوارد فيليب، والتي سيتم خلالها التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين، ومنها دعم الموازنة العامة، ودعم قطاع المياه، ومحطة تحلية المياه في قطاع غزة، والثقافة والتعليم وزيادة عدد المنح الدراسية من الحكومة الفرنسية، إضافة إلى إنشاء المعهد الفرنسي في مدينة رام الله.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس لتشكيل اللجنة العليا لإحصاءات فلسطينيي الشتات، بهدف توحيد وتنسيق الجهود نحو تفعيل وإطلاق العمل على هذا المشروع الذي ابتدأ العمل على تطويره منذ 4 سنوات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين.

وصادق على مشروع قرار بقانون الخدمات البريدية، وإحالته إلى الرئيس، لإصداره وفق الأصول، والذي يهدف إلى تقديم خدمات بريدية متميزة لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات، والاهتمام بنوعية الخدمة البريدية، وتحسينها ومراقبتها، بما يضمن الحفاظ على مستوى حسن الأداء والرقي به للأفضل.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون بشأن نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية، ومشروع النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

ورحب مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وهي: قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي، ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها، إضافة إلى قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، وثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين بالأمم المتحدة، وهي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي المتعلق بتدريب فلسطينيين على التغطية الإعلامية وتغطية الفعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة شعبنا لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وثمّن قرار البرلمان التشيلي دعوة حكومته إلى مراجعة جميع الاتفاقات بين تشيلي وإسرائيل، والتأكد على وضع مرجعيات معينة لحدود دولة إسرائيل، وانطباقها على حدود 1967 حسب قرار مجلس الأمن الدولي "2334".

ورحب بمصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

كما أدان المجلس مصادقة ما يسمى "بالكنيست الإسرائيلي" على قانون، عنصري جديد، يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها ما يسمى بمصلحة السجون الاسرائيلية، مشدداً على أن هذا القانون هو مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.