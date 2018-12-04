الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك

وطن: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، وعضوية القاضي مجد عناب، والقاضي أحمد حنّون، بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات ونصف لمدانين بتهمة القتل بالاشتراك.

وصدر الحكم استنادا إلى البيانات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (س، م) والمتهم (م، م) بتهمة القتل بالاشتراك خلافا للمادة 326 بدلا للمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافا للمادة 326 و76 و70 من ذات القانون، وحكمت المحكمة على المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف .

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.