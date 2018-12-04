استطلاع لوطن: 87% يتوقعون فشل جهود مصر في اتمام المصالحة بين حماس وفتح

رام الله - وطن: أظهرت نتائج استطلاع لـ وطن، أن غالبية المستطلعة اراؤهم يعتقدون ان مصر ستشفل في جهودها الحالية لاتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وطرحت وطن على جمهور قرائها سؤالا "هل تتوقع ان تنجح جهود مصر الحالية في اتمام المصالحة بين حماس وفتح ؟؟"

وقال 87% من المصوتين على الاستطلاع ان مصر لن تنجح في جهودها لاتمام المصالحة بين الحركتين، فيما اعرب 13 % عن اعتقادهم بأن مصر ستنجح في جهودها.

وشهدت العاصمة المصرية قبل ايام لقاءات بين المخابرات المصرية وحركتي فتح وحماس على انفراد لمناقشة بعض البنود والافكار المتعلقة بانجاز المصالحة بين الحركتين ، لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى اللحظة ، فيما تستعد القاهرة لاستقبال وفد من حركة الجهاد الاسلامي ووفود من الفصائل الفلسطينية لمتابعة جهودها في انجاز المصالحة، في ظل توقعات بدعوة حركتي فتح وحماس مجددا للقاهرة لمناقشة ردودهما على ما سيطرح من افكار ومقترحات.