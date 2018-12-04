جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد محمد الحبالي

طولكرم- وطن: شيعت جماهير غفيرة بمدينة طولكرم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد محمد الحبالي الى مثواه الاخير في مقبرة الشهداء بمخيم طولكرم،.

وانطلق موكب التشييع بمشاركة مئات المواطنين من مستشفى الشهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم باتجاه منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخير ومن ثم نقل الى مسجد المخيم حيث صلي عليه ومنه لمقبرة الشهداء حيث وري جثمانه الثرى.

واستشهد فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبالي، برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي وقعت في الحي الغربي لمدينة طولكرم.