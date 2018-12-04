الاحتلال يزعم اكتشاف نفق هجومي على الحدود اللبنانية

رام الله - وطن: أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، العثور على نفق هجومي لحزب الله اللبناني على الحدود بالقرب من قرية "كفر كلا" اللبنانية.

وأضاف الناطق باسم الجيش، "ضمن عملية الدرع الشمالي، عثر الجيش على نفق هجومي اخترق الحدود الشمالية من منطقة "كفركلا"، وهو النفق الأول الذي تم اكتشافه بعد ساعات على البدء بعملية "الدرع الشمالي".

ووفقاً للمتحدث، خلال هذه الساعات يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بخطوات تشغيلية وهندسية لتحديد موقع النفق تمهيداً لتدميره، النفق اخترق الحدود ولكنه لم يشكل تهديدًا مباشرًا لسكان المنطقة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن اجتماع للمجلس الوزاري المصغر " الكابنيت" سيعقد هذا المساء لمناقشة الوضع الأمني والبحث في تحييد الأنفاق في الشمال.

وكان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أعلن صباح اليوم، البدء بحملة عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها " الدرع الشمالي"، على الحدود مع لبنان بحجة الكشف عن أنفاق بناها حزب الله واخترقت الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه على إثر بدء العملية أعطى رئيس الحكومة الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تعليماته لوزراء "الكابينت" بعدم إجراء مقابلات إعلامية حول العملية وعدم الإدلاء بتصريحات حولها.