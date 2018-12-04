فتح تقرر تنظيم مهرجان مركزي بذكرى انطلاقتها في غزة

وطن: اكد اسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح ان الحركة ستنظم مهرجانا مركزيا بذكرى انطلاقتها الـ 54 في قطاع غزة.

واضاف القواسمي انه ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده ورغم محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن ومحاولات تمرير صفقة القرن من خلال بوابة غزة، الا ان الشعب موحد في وجه كل المؤامرات، وحركة فتح قررت تنظيم مهرجان الذكرى للتأكيد على الشرعية الفلسطينية وقوة حركة فتح رفضا لكل محاولات سلخ القطاع عن الوطن.

وجدد القواسمي على خطاب الرئيس الدائم ان لا دولة دون غزة ولا دولة في غزة، وان غزة جزء لا يتجرأ من الوطن الموحد فلسطين.