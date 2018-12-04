الاحتلال يقرر الإفراج عن الأسير ثائر حلاحلة الشهر الجاري

وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى الثلاثاء بأن نيابة الاحتلال العليا أبلغت الأسير الإداري ثائر عزيز محمود حلاحلة (40 عامًا) من قرية خاراس قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، عبر المحامية أحلام الحداد بإلغاء قرارها تمديد اعتقاله لمدة شهرين، وتبقي على موعد الإفراج عنه في 23 من الشهر الحالي.

وأوضحت الإذاعة أن الأسير حلاحلة معتقل منذ فبراير عام 2017، وأمضى 20 شهرًت في أقبية الاعتقال الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري أربع مرات متتالية بحقه لمدة ستة شهور، إضافة إلى أمر لمدة أربعة شهور.

يشار إلى أن الأسير حلاحلة يعاني من عدة أمراض أبرزها الكبد الوبائي، ويمارس بحقه إهمالًا طبيًا متعمدًا من قبل إدارة مصلحة السجون، وهو أسير سابق أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

وحلاحلة أب لطفلين، وشقيقه شاهر يقبع في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 17 عامًا وهو معتقل منذ 19 مارس عام 2003، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.