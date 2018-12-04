كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
04.12.2018 03:40 PM
وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، ليوم غدٍ الأربعاء 5/12/2018.
وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن المواطنين المقرر سفرهم هم المتبقين من الحافلة السادسة، إضافة إلى الحافلتين السابعة والثامنة من كشف (11/29).
وطالبت من المسافرين التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
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