كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري مع مصر، ليوم غدٍ الأربعاء 5/12/2018.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن المواطنين المقرر سفرهم هم المتبقين من الحافلة السادسة، إضافة إلى الحافلتين السابعة والثامنة من كشف (11/29).

وطالبت من المسافرين التواجد غداً الساعة 05:30 صباحاً في صالة أبو يوسف النجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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