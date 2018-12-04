حماس تبعث برسالة إلى المخابرات المصرية

رام الله - وطن: كشف نائب رئيس الدائرة السياسية في حماس عصام الدعليس، اليوم الثلاثاء، أن حركته أوصلت رسالة إلى المخابرات المصرية وكل الوسطاء، حول تفاهمات التهدئة في قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدعليس إن الحركة طالبت بالضغط على الاحتلال للإسراع في تنفيذ ما تم التوافق عليه في هذه الفترة.

وأضاف: "نأمل أن ينجح الوسطاء في إلزام الاحتلال بالالتزام بما تم التوافق عليه".

وأشار إلى أن الاحتلال التزم بجزء من التفاهمات التي قطعها على نفسه، إلا أن هناك جزئيات مازال يتباطأ ويتلكأ في تنفيذها.

وذكر أن الفلسطينيين قاموا بحراك مسيرات العودة وكسر الحصار لتحقيق مجموعة من الأهداف وعلى رأسها كسر الحصار عن قطاع غزة، وأن الاحتلال يدرك ذلك.

وتابع إن الفصائل الفلسطينية مجتمعة حددت مع الوسطاء الأمميين، مجموعة من المطالب التي أصبحت معروفة لدى الجميع، وأن الاحتلال أبدى استعداده لتنفيذ هذه المطالب.

وأكد أن الفصائل الفلسطينية، في حال استمرار تنصل الاحتلال من تلك الالتزامات، فإنها ستجتمع لتقرر كيف ستكون المرحلة المقبلة.

ولفت القيادي في حماس، إلى أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية، مازالت حتى اللحظة لا تواجه أي إشكاليات في عملية إدخالها.